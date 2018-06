„Ich habe nicht mehr damit gerechnet“

Sein Triplepack in Halbzeit zwei beim 3:0 in Bramberg ließ Nika mit 30 Toren an Lürzer (29), der erst Samstag mit dem letzten Golling-Aufgebot Meister Bischofshofen empfing, vorbeiziehen. „Sein Heber zum 2:0 war sensationell“, schwärmte Trainer Michi Kalhammer, der stolz war: „Die gesamte Mannschaft hat für ihn gespielt, das spricht für die Gemeinschaft.“