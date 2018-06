Umweltlandesrat fordert „harte“ Diesel-Nachrüstung

Minister Hofer äußert in einem Brief an Landesrat Anschober einige Bedenken gegen eine verpflichtende Hardware-Nachrüstung für Dieselautos mit zu hohen Stickoxidwerten. Bedenken, die Anschober als Ablehnung interpretiert. „Der Minister liegt damit eindeutig falsch“, mahnt der Grüne: „Mehrere Gutachten in Deutschland belegen die technische, wirtschaftliche und rechtliche Machbarkeit von Nachrüstung an der Hardware. Verweigert Hofer auch in Zukunft die wirksamen Nachrüstungen, dann wäre er verantwortlich für einschneidende Maßnahmen wie Umweltzonen und Fahrverbote.“