A4-Schlepperprozess: Gespanntes Warten auf Urteile

Der Transport sei vom Erst-, Zweit- und Drittangeklagten begleitet worden. Als der Lenker Klopfen und Schreie aus dem Laderaum meldete, habe ihn der Chef der Schlepperfahrer beruhigt: Die Flüchtlinge würden Löcher in die Wände schlagen wollen, er müsse sich keine Sorgen machen. Dem Lenker sei am Telefon gesagt worden, es befände sich ein Verbindungsmann der Schlepperorganisation im Frachtraum und dieser würde bestätigen, dass alles in Ordnung sei. Die Polizei in Österreich habe aber während der Spurensicherung keine Werkzeuge gefunden, mit denen das möglich gewesen wäre, berichtete der Ankläger.