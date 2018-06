Auto in Hüttenberg wurde von einer Mure erfasst

Starker Wind kam gegen 16 Uhr in Oberkärnten auf: In Spittal an der Drau war es am schlimmsten. Im Bereich der Gemeindestraße in Großegg kam es zu einem schweren Windwurf. Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Olsach/Molzbichl: „Durch den Windwurf haben an die 30 Bäume die Straße verlegt; sie war unpassierbar.“ Zum Glück war während dieser heftigen Windböen niemand unterwegs, es hätte sonst wirklich schlimm ausgehen können. Die Feuerwehr Olsach/Molzbichl war mit 20 Mann im Einsatz und führte die Aufräumungsarbeiten durch.