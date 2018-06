Holzstäbe für Bergfeuer lösten Waldbrand aus

Ein Passant stellte am Sonntag gegen 11 Uhr eine Rauchentwicklung in Sautens im bewaldeten Bereich des Holzberges fest. Im Laufe des Tages entstanden im diesem Bereich noch drei weitere Brandstellen. Erhebungen haben ergeben, dass am Samstag Abend verschiedene Personengruppen an mehreren Stellen Bergfeuer entzündet haben. Dazu steckten sie Fackeln, welche auf Holzstäbe fixiert waren in den Waldboden. Diese Holzstäbe dürften sich entzündet und der Brand sich im trockenen Waldboden ausgebreitet haben, wodurch es zu den Rauchentwicklungen gekommen ist.