Kinder toben und turnen beim Trendsportfestival

Das Angebot kommt an

“Mit den Events wollen wir Jugendliche an die unterschiedlichen Sportarten heranführen und ihnen zeigen, dass Sport Spaß macht“, erklärt Kurt Svoboda, Vorstandsvorsitzender der Uniqa Österreich. Eine Idee, die aufgeht, wie Stefanie Knoll erzählt. Die Projektkoordinatorin hat rund ein halbes Jahr in die Planung dieses Tages gesteckt und strahlte gestern mit den Kindern um die Wette: “Man muss es ihnen nur anbieten, dann nehmen sie es sofort an. Selbst die, die normalerweise vor dem Computer sitzen würden!" Und den hat gestern wirklich niemand vermisst!