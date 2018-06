Ben Caplan: „Sagt immer ja zum Hässlichen!“

Kanada ist derzeit eines der wenigen, wirklich linksprogressiv geführten Länder in der westlichen Hemisphäre. Wie siehst du als politisch interessierter Mensch die Lage rund um die Flüchtlingsströme?

Die Lage ist auch in Kanada ziemlich heikel. Wir hatten in den letzten Jahren eine gute Regierung, aber populistische Politiker haben wir genauso zuhauf. Es gibt keine Antwort auf diese schlimme Situation, aber wir brauchen vor allem die richtige Balance zwischen den Problemen unserer nationalen Integrität und dem Machthunger vieler Menschen, die anderen Menschen dadurch Angst einimpfen. Gerade in Europa sollte man sich lieber daran erinnern, dass eine solche Lage schnell dramatisch werden kann. Ich finde es verdammt verstörend, wohin sich die Welt gerade dreht und es sollte sich jeder bewusstmachen, warum und wovor er überhaupt Angst hat bzw. ob diese Angst gerechtfertigt ist. Zu welchem Grad sollten wir den Institutionen unserer Heimat vertrauen, dass sie uns vor gefährlichen Dingen schützen? Es gibt nur einen sehr kleinen Prozentsatz wirklich böser, hinterlistiger Menschen an den Machthebeln und die große Mehrheit ist liberal und sehr moderat eingestellt. Im ersten Song von „Old Stock“, „Traveller’s Curse“, gibt es die Textzeile „who can deny your moral right to prosperity and order, you fell out of your mother on the other side of the border“. Das ist sehr wichtig, denn derzeit sind wir in der Situation des Überflüsses und des Reichtums, aber das kann sich schnell ändern. Wir haben eine große Verantwortung, die Welt nicht zu schief fallen zu lassen. Wir sollen uns so benehmen, wie wir es gerne von unseren Nachbarn hätten. Die Münze im Sinne der Politik und des Klimawandels kann sich schneller drehen, als die meisten von uns glauben.