Bibi schwanger: Droht nun Baby-Boom bei Teenies?

Eltern in Sorge: Löst Bibi jetzt Teenie-Baby-Boom aus?

In der Wochenzeitung „Zeit“ fragte man jüngst angesichts der Flut an Baby-Videos auf Bibis YouTube-Kanal: „Was, wenn Bibi ihre Zuschauerinnen beeinflusst, nur eben auf eine andere Art, als von Werbefachleuten erhofft?“ Gemeint ist, dass die Kernzielgruppe der 25-Jährigen keine werdenden Mütter, sondern Mädchen im Teenie-Alter sind. Und die könnten, so befürchten es Eltern, womöglich auf den Geschmack kommen und wegen Bibi selbst schwanger werden wollen.