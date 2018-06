Schönborn: Achtung vor „Fake und Snake News“

Gütig, gut gelaunt, aber ernst in der Sache nahm sich Kardinal Schönborn beim Sommerempfang der Erzdiözese Wien der Medien an: „Der ORF muss, soweit das möglich ist, politisch unabhängig und auch wirtschaftlich unabhängig sein!“ Auch warnte Österreichs oberster Hirte generell vor Fake News, die vom Papst zuletzt in Anspielung auf Adam und Eva als „Snake News“ betitelt wurden.