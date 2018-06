Deutsche Polizisten dürfen Kinderpornos hochladen

Bei Ermittlungen zu Kinderpornografie im Internet sollen Polizisten künftig selbst einschlägiges Material hochladen dürfen. „Allerdings nur computergenerierte Bilder“, sagte die hessische Justizministerin Eva Kühne-Hörmann am Donnerstag. Es wird also kein Kind in sexueller Pose fotografiert, sondern ein künstliches Bild programmiert.Mit dieser Methode fahndet auch eine Anti-Pädophilie-NGO erfolgreich nach Kinderschändern.