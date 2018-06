Bei Forstarbeiten 15 Meter über Böschung gestürzt

Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte am Mittwoch Vormittag ein 68-Jähriger bei Forstarbeiten in Kundl rund 15 Meter über eine steile Böschung und blieb bewusstlos auf einer Forststraße liegen. Ein zufällig mit dem Traktor vorbeifahrender Mann fand den Verletzten und schlug Alarm. Der 68-Jährige wurde in die Innsbrucker Klinik geflogen.