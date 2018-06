Aktion scharf in den Grazer 30er-Zonen

Straßenzüge noch nicht endgültig fixiert

In welchen Tempo-30-Zonen in Graz künftig die fixen Mess-Systeme stehen werden, ist noch nicht ganz klar. Tests im Vorfeld haben gezeigt, dass zum Beispiel in der Schubertstraße, am Sternäckerweg oder in der Rudersdorfer Straße Handlungsbedarf besteht, weil dort viele zu schnell fahren.