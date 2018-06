Die Augen hören mit

Dabei stellte sich heraus, dass die Eindrücke, die wir mit den Augen wahrnehmen, in der Sehrinde (visueller Kortex, Teil der Großhirnrinde) in Hörsignale umgewandelt werden. Bisher ist man davon ausgegangen, dass dieser Gehirnbereich nur auf Sehreize reagiert. „Bei Beobachtung natürlicher Lippenbewegungen fügt also der visuelle Kortex die akustische Hülle hinzu, selbst wenn sie gänzlich im Signal fehlt“, erklärt Dr. Hauswald. In einem vom FWF (Wissenschaftsfond) geförderten Projekt sollen Personen, die ihr Gehör verloren haben, untersucht werden. Diese Erkenntnisse könnten nämlich eine Hilfe dabei sein, das Hören mittels Cochlear-Implantaten (Hörprothesen) leichter zu erlernen.