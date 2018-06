Nach Stromunfall lässt Staatsanwaltschaft prüfen

Ende Mai geriet der 10-Jährige mit seinem Kopf in den elektrischen Weidezaun und musste reanimiert werden. Der Unfall gibt den Ermittlern viele Rätsel auf. Nun hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck ein Gutachten in Auftrag gegeben. Dieses soll klären, ob das Gerät, das den Weidezaun mit Strom versorgt hat, allenfalls defekt war. Der Bub wurde mittlerweile an der Innsbrucker Klinik aus dem künstlichen Tiefschlaf geholt. Die nächsten Wochen werden zeigen, so ein Sprecher der Klinik, wie die Genesung verläuft.