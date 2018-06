38 Millionen Stunden arbeiten Landsleute gratis

188 Überstunden in nur drei Monaten

Die Arbeiterkammer hat auch Beispiele für Überstunden-Diebe parat: So leistete ein Arbeiter in Gmunden in drei Monaten 188 Überstunden, die er nicht bekam, und dann ging auch noch die Firma in Konkurs. Erst nach eineinhalb Jahren gab’s Geld. In Eferding saßen vier Bauarbeiter am Ende der Saison auf einem Überstundenberg, den sie nicht durch Zeitausgleich abbauen konnten. Dank ihrer genauen Zeit-Aufzeichnungen gab’s dann 8450 Euro Nachzahlung.