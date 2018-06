Afghane von Landsmännern verprügelt und ausgeraubt

Die beiden afghanische Asylwerber (18 und 25 Jahre alt), sind in in Schwanenstadt bzw. Oberndorf bei Schwanenstadt whnhaft. Sie sind verdächtig, am 11. Mai 2018 gegen 19 Uhr in einer Fußgängerunterführung in Schwanenstadt einen ebenfalls afghanischen 29-jährigen Asylwerber aus Kirchdorf an der Krems überfallen und ausgeraubt zu haben.



Mit Metallgegenstand in Gesicht geschlagen

Die Täter schlugen dem 29-Jährigen mit einem Metallgegenstand mehrmals ins Gesicht und bedrohten ihn mit einem Messer, so die Poilizei. Sie raubten insgesamt 70 Euro und ergriffen anschließend die Flucht. Der 29-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und im Landeskrankenhaus Kirchdorf an der Krems ärztlich behandelt.



Die Verdächtigen sitzen in U-Haft

Nach Anzeigeerstattung des Opfers konnten die beiden Täter ausgeforscht werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels wurden die beiden in die Justizanstalt Wels eingeliefert.