Hochwertiges Koks verkauft: Drogenring zerschlagen

Enormer Schlag gegen die nordafrikanische Drogenszene in Innsbruck und Salzburg: Die Polizei konnte eine ganze Bande ausschalten, die in den beiden Landeshauptstädten Unmengen von hochwertigem Kokain unter die Leute gebracht haben soll. Als Köpfe dienten zwei Marokkaner, die sich seit Jahren illegal in Tirol aufhalten und als sogenannte U-Boote hier lebten. Insgesamt gab es 14 Festnahmen, Koks im Wert von mehr als 100.000 Euro und Bargeld im Wert von 40.000 Euro wurden sichergestellt. So wie auch zwei Nobelkarossen der Marke Mercedes, die im Fall eine wesentliche Rolle spielten.