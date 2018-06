Ex-Touristiker bringt die Bad Ischler vors Gericht

Am 4. Juni hatte der Ischler Ex-Tourismusdirektor Robert Herzog (54) seinen ersten Tag als Chef des Tourismusverbands Leoben (Steiermark). Einen Tag später, am 5. Juni, sitzt er am Landesgericht in Wels. Dort beginnt der Prozess gegen den Tourismusverband Bad Ischl. Streitpunkt: Seine fristlose Entlassung mit Ende November. Denn eigentlich war mit dem Tourismusverband seine Dienstzeit bis Ende Dezember abgesprochen, doch der Vorstand änderte seine Meinung, will Fehltritte Herzogs in seiner 18-jährigen Amtszeit aufgedeckt haben - und warf Herzog einen Monat früher hinaus.