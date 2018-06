Zweite Chance nach „Fleck“ bei der Zentralmatura

Im Durchschnitt 18 Prozent haben die Mathematik-Zentralmatura „verfleckt“, wie es im Schülerjargon so schön heißt - doch es gibt noch viel schlimmere Resultate. So hört die „Krone“ aus Behördenkreisen, dass in manchen Klassen bis zu 50 Prozent der Arbeiten negativ beurteilt wurden! Teilweise hätten Handelsakademien schlechter abgeschnitten als HTL.