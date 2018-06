Iran: Gastfreundschaft im Iran erfahren

Gastfreundschaft ist in Persien (der Name Iran wurde erst 1935 eingeführt) traditionell extrem wichtig, das spürt man auch im Basar und im Restaurant: Besucher werden herzlich willkommen geheißen, wenn möglich verwöhnt, aber niemals bedrängt. Das in anderen orientalischen Ländern übliche Aufdrängen von Waren gibt es nicht, die Atmosphäre ist auch in Teppichgeschäften vollkommen entspannt, mehr ein Besuch bei Freunden als Zwang zum tollen günstigen Kauf. Wir waren dabei allerdings auch in allerbester Begleitung: Ali Rahimi, “iranischer Wiener“ in zweiter Generation und Chef des gleichnamigen prominenten Teppichhauses, führte uns zu seinen Geschäftspartnern, zeigte die Eigenheiten der interessantesten Stücke. Wir konnten sogar eine Färberei besuchen, dort die Verarbeitung der Wolle genau studieren. In absehbarer Zeit sind eigene VIP-Touren auf seinen Spuren geplant, mit Schmankerln wie Besuchen von Pistazienröstereien und kurzen Kochkursen.