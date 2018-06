Rotkreuz-Jugend hilft aus Liebe zu den Menschen

Wie legt man einen Druckverband an? Was tun, wenn jemand bewusstlos ist? Für rund 500 Jugendlichen des Roten Kreuzes Tirol sind diese Fragen ein Kinderspiel. „Nicht wegschauen, helfen!“, sind sie sich einig. Am Wochenende messten sich Tirols Nachwuchssanitäter in Kufstein in Erster Hilfe und Sanitätshilfe.