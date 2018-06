Motorradlenker kracht in Geländewagen: 3 Verletzte

Ein 54-jähriger Italiener hatte am frühen Sonntagabend in Fischlham den Versuch unternommen, von der Sattledter Landstraße (L 537) nach links zu einer Firma abzubiegen. Ein dahinter fahrender Motorradlenker aus Schwanenstadt (27) dürfte das zu spät bemerkt haben. Er krachte mit voller Wucht in das Fahrzeug-Heck. Der mit zwei Personen besetzte Geländewagen kippte um und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen.