Postpartner akzeptiert Unterschrift nicht

Die 81-Jährige habe bereits versucht, Hilfe in der nächstgelegenen Bankfiliale zu finden. Bisher vergeblich. „Sie wird dort nur vertröstet. Man behauptet immer, der Zuständige wäre gerade nicht anwesend“, so ihre Nachbarin. Die Betroffene kann die Argumente nicht nachvollziehen: „Und was passiert bitte, wenn man sich den Arm bricht und dann überhaupt nicht schreiben kann?“