Erdogan erklärt Uber in Türkei für „erledigt“

Uber droht das Aus in der Türkei. Der US-Fahrdienst sei in dem Land „erledigt“, sagte Staatschef Recep Tayyip Erdogan in einer Rede in der Nacht auf Samstag in Istanbul. „Das ist jetzt vorbei.“ Die Türkei habe ihr „eigenes Taxi-System“, fügte Erdogan hinzu. Deshalb habe die Regierung die Regeln für das Geschäftsfeld von Uber deutlich verschärft.