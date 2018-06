Alkolenker (45) prallte gegen Pkw einer Frau

Ein 45-jähriger Mann aus dem Bezirk Freistadt war am 1. Juni 2018 gegen 21:15 Uhr mit seinem Pkw auf der B 124 von Bad Zell in Richtung Pierbach unterwegs. Im Gemeindegebiet von Bad Zell kam der Mann mit seinem Fahrzeug rechts von der Straße ab, überfuhr dabei einen Leitpflock, streifte in weiterer Folge ein Verkehrszeichen und schlitterte schließlich auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem entgegenkommenden Pkw einer 47-jährigen Frau, ebenfalls aus dem Bezirk Freistadt, zusammenstieß.