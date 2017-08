Gasunfall auf Ellmauer Alm: Zwei Arbeiter starben!

Zur Tragödie kam es Mittwoch kurz nach 11 Uhr: Die beiden Monteure (52 und 57 Jahre) von einer Spezialfirma aus Niederösterreich waren im eineinhalb Meter tiefen Schacht mit Wartungsarbeiten an einem Flüssiggastank beschäftigt. Dabei dürfte es plötzlich zu einem unbemerkten Gasaustritt gekommen sein.

Angler entdeckte Leichen

Laut Walter Pupp vom Landeskriminalamt Tirol habe ein Fischer, der am angrenzenden See angelte, die Arbeiter zuvor noch beobachtet. "Jetzt haben wir ein Problem", soll der Zeuge noch gehört haben. Dann war von den Männern plötzlich nichts mehr zu sehen. "Der Fischer hielt dann Nachschau und sah die beiden regungslos im Schacht liegen. Er setzte daraufhin sofort die Rettungskette in Gang", schildert Pupp im "Krone"- Gespräch.

Polizei, Rettung und Feuerwehr machten sich sofort auf den Weg - einige Einsatzkräfte mussten sogar mit dem Hubschrauber zur Unglücksstelle geflogen werden. Doch jede Hilfe kam zu spät. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der beiden Arbeiter feststellen.

Ursache noch völlig unklar

Wie es zu dem heimtückischen Gasaustritt kommen konnte, ist derzeit noch völlig unklar. Ein Sachverständiger soll nun die genaue Ursache herausfinden. Pupp: "Ein Arbeitsunfall mit tragischen Folgen!"

Hubert Rauth, Kronen Zeitung