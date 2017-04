Aldrans: Illegale Mülldeponie sorgt für Wirbel

Wird in Aldrans dieser Tage ein dreister Umweltfrevel entlarvt? Ein Bauer soll auf einem seiner gepachteten Felder im großen Stil Müll vergraben haben - so lautet zumindest der Vorwurf von einigen Zeugen. Nun ist die Behörde am Zug, Probegrabungen sollen durchgeführt werden. Bis dahin gilt freilich die Unschuldsvermutung!