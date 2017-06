Hetze auf Facebook: Kärntner muss 4500 Euro zahlen

Zu einer Geldstrafe in der Höhe von 300 Tagsätzen zu je 15 Euro ist am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt ein 46 Jahre alter Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan verurteilt worden. Er hatte eine Facebook- Gruppe gegründet, auf deren Seite zahlreiche Hasspostings veröffentlicht wurden, die er nicht löschte. "Es war nie meine Absicht, Verhetzung zuzulassen", sagte er vor dem Richter.