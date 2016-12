Minister droht nach Fake- Nachricht mit Atomwaffen

D

Minister ist seit Mai gar nicht mehr im Amt

Die Meldung, die nicht nur Rechtschreibfehler enthielt, war offenbar frei erfunden. Trotzdem drohte der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Asif am Freitag per Twitter: Auch Pakistan sei eine Nuklearmacht.

Das israelische Verteidigungsministerium sah sich daraufhin genötigt, die angeblichen Aussagen des früheren Ministers ebenfalls auf Twitter zu dementieren. Der Bericht sei vollkommen fiktiv, hieß es. Yaalon hätte die ihm zugeschriebenen Aussagen nie gemacht. Yaalon war zudem im Mai dieses Jahres zurückgetreten. Amtierender Verteidigungsminister ist Avigdor Lieberman.

Am Sonntag relativierte Khawaja Asif seine frühere Drohung und postete: "Unser Nuklearprogramm dient nur zur Abschreckung, um unsere Freiheit zu beschützen. Wir wünschen, in Frieden zu leben, sowohl in unserem Land als auch außerhalb."