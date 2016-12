Polens "Justin Bieber" als Web- Betrüger entlarvt

"Most Wanted" - diese Bezeichnung wurde K. schnell zu Ehren, als polnische Kriminalisten die Machenschaften des geschäftstüchtigen Landsmannes durchschaut hatten. Denn der heute 24- Jährige zog binnen Rekordzeit ein florierendes Geschäft mit dubiosen Schönheits- und Schlankheitsprodukten im Internet auf. Freilich alles unendlich teuer - und völlig wirkungslos.

Den Abnehmern und Abnehmerinnen war das über Jahre hinweg jedoch egal. Und so machte der clevere Geschäftsmann einfach weiter. Als "polnischer Justin Bieber" ließ er sich in den Medien feiern. Weil er dem kanadischen Popstar so ähnlich sieht und ebenfalls eine steile Karriere hinlegte.

Flucht nach Wien

Als Polens jüngster Millionär - Piotr K. machte es sich zudem zum Hobby, Behörden über Facebook verbal zu narren - dann wegen schweren Betruges vor den Richter treten sollte, setzte er sich Richtung Wien ab. Während seiner Flucht erklärte er in den sozialen Medien wiederholt seine Unschuld.

Der Heilige Abend wurde dem 24- Jährigen zum Verhängnis. Kurz nachdem ihn seine Freundin für einen Bummel am Rathausplatz- Christkindlmarkt abgeholt hatte, stoppten Zielfahnder das Paar in der Reichsratsstraße. Der Beschuldigte wurde in das Landesgericht überstellt und befindet sich in Auslieferungshaft.

Sandra Ramsauer, Kronen Zeitung