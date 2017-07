Datenschützer wenden sich an den Bundespräsidenten

Der rasche Gesetzgebungsprozess beim Datenschutzgesetz ruft nun einige Organisationen auf den Plan, die sich beim Staatsoberhaupt beschweren. Die "ISPA - Internet Service Providers Austria" hat sich gemeinsam mit 27 weiteren Verbänden und Wissenschaftlern in einem offenen Brief an Bundespräsident Alexander Van der Bellen gewandt. Kritisiert wird darin insbesondere das Eilverfahren für das Gesetz.