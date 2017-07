Chefsache: Merkel steckt 100 Mrd. in Gigabit- Netz!

Deutschland soll nach Angaben von Bundeskanzlerin Angela Merkel bis 2025 mit Investitionen von 100 Milliarden Euro in den Gigabit- Breitband- Bereich vordringen. Die CDU- Vorsitzende kündigte an, dass der Ausbau mit schnellen IT- Verbindungen in der kommenden Legislaturperiode massiv vorangetrieben werden solle.