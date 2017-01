Amazon- Chef kauft Luxus- Bleibe für 23 Mio. Dollar

Neue Luxus- Bleibe für Jeff Bezos: Der Amazon- Chef hat einem Zeitungsbericht zufolge für 23 Millionen Dollar (21,5 Millionen Euro) eine Immobilie in Washington erworben. Die "Washington Post" enthüllte am Donnerstag, dass Bezos das ehemalige Textilmuseum als seinen Zweitwohnsitz erstanden hat. Seinen Hauptwohnsitz will der 52- Jährige demnach am Amazon- Standort Seattle beibehalten.