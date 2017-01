US- Behörde: Auch Fiat hat bei Emissionen getrickst

Nach Volkswagen ist in den USA ein zweiter Autohersteller wegen möglichen Abgasbetrugs ins Visier der Behörden geraten: Der italienisch- amerikanische Branchenriese Fiat Chrysler stehe im Verdacht, bei rund 104.000 Dieselwagen die Emissionswerte gefälscht und damit gegen das Luftreinhaltegesetz verstoßen zu haben, teilte das US- Umweltamt EPA am Donnerstag mit.