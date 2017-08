Leichtfried: "Konzerne sind die wahren Schuldigen"

Nach dem Diesel- Gipfel in Deutschland will Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) auch bei uns hart durchgreifen. Er spricht sich gegen eine Verteufelung der heimischen Besitzer von Diesel- Fahrzeugen aus und prangert als "wahre Schuldige" der Abgasskandale die großen Automobilkonzerne an. Im Interview mit "Krone"- Umweltredakteur Mark Perry kündigt er Sammelklagen und "saubere Auspuffgase" bis 2030 an.