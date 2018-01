Renault Mégane RS: König des Kurvenreichs

Kurventanz auf der Rennstrecke

Ich bremse weit in die Kurve hinein, das Heck setzt sanft zum Überholen an, bevor ich ans Gas gehe und ganz entspannt Richtung Scheitel slide. Wieder aufs Gas, das Sperrdifferenzial verteilt die Kraft dahin, wo sie Halt findet, nichts zerrt in der Lenkung, sauber nehme ich das Tempo mit auf die Gerade. Der Sportsitz hält mich dabei gut, lediglich ausgangs der Ayrton-Senna-Schikane habe ich etwas Mühe, beim Hochschalten in den dritten Gang Halt zu finden.

Untersteuern tritt nur auf, als ich einmal zu früh auf Start-Ziel einlenke und mir dann am Kurvenausgang der Platz ausgeht. Auf Start-Ziel geht es rauf bis in den Fünften, dann im Dritten wieder slidend durch Kurve eins. Es ist herrlich! Und die Bremsen? Die Brembos halten. Vorne mit 355er-Scheiben und Vierkolben-Sätteln bestückt, hinten nur je ein Kolben und 290 mm. Für 1350 Euro Aufpreis bestehen die Scheiben aus Alu-/Grauguss-Verbundmaterial.

Das Einzige, was mich stört: Beim starken Bremsen aktiviert sich die Warnblinkanlage! Was in einem normalen Auto auf öffentlichen Straßen im Notfall eine gute Idee ist, will ich im Race-Modus schlicht nicht haben. Das ist also die zweite Bitte, die ich nach Boulogne-Billancourt schicke.

Unterm Strich:

Renault unterstreicht den Ruf, großartige Kompaktsportler bauen zu können. Der Mégane RS ist sicher einer der Besten seiner Klasse. Und das bei einem Basispreis von sehr angemessenen 35.740 Euro - deutlich weniger als etwa für den martialisch auftretenden Honda Civic Type R, der wiederum aktuell noch den Nordschleifenrekord für Fronttriebler hält (7:43,8 min.). Bei Renault ist man zuversichtlich, dass dies nur noch eine Frage der Zeit ist.

Der neue König?

Im Mai kommt der RS auf den Markt. Auch wenn kaum Wünsche offen sind, einer wird ein halbes Jahr später noch erfüllt, wenn diesem heißen Gerät ein noch heißeres zur Seite gestellt wird: Der Renault Mégane Trophy wird nicht nur serienmäßig mit Cup-Fahrwerk kommen, sondern auch mit 299 PS. Spätestens dann wird es Zeit für den Nordschleifen-Rekord-Versuch. Vielleicht in Very-Sirius-Gelb.