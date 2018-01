Trickserei bei Moschee-Bau befürchtet

Wirbel gibt’s in Linz um den Zubau zur Moschee in der Kremplstraße. Der Bosniaken-Verein NUR will neben der Moschee ein Veranstaltungszentrum mit Wohnfläche errichten. Von den Neos hagelt es Kritik: Keine Parkplätze, Schummelei bei den Geschoßen und "Vorbeischwindeln" am Gestaltungsbeirat.