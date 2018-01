Land Rover bringt Abschieds-Defender mit V8

Anlass für die Sonderedition ist ein Jubiläum: Vor 70 Jahren wurde der Defender (der damals nur "Land Rover" hieß) erstmals öffentlich präsentiert. Insgesamt 67 Jahre wurde die Baureihe produziert. Die "70th"-Sonderedition ist der stärkste Land Rover/Defender ever, aber nicht der erste mit V8: So besaß die Serie III Stage 1 des Jahres 1979 ebenso eine V8-Motorisierung wie das zum 50. Geburtstag im Jahr 1998 aufgelegte Sondermodell. Bei Land Rover-Enthusiasten und Sammlern in aller Welt sind diese Varianten besonders begehrt.