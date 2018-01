180 Jahre im Dienste kleiner Patienten

Das St. Anna wurde im Kampf gegen das Elend gegründet, seine Mitarbeiter zu Wegbereitern der modernen Kinderheilkunde. In seinem 180-jährigen Bestehen setzten die Ärzte und Pflegepersonen Meilensteine in der Entwicklung der Pädiatrie. Die meisten Krankheiten, an denen Kinder in der Mitte des 19. Jahrhunderts starben, z. B. Diphtherie, Masern, Scharlach oder Tuberkulose, stellen heute in unseren Breiten keine ernsthafte Bedrohung mehr dar. Das konnte der Militärarzt Ludwig Wilhelm Mauthner natürlich noch nicht ahnen, als er 1837 ein Kinderspital mit 12 Betten eröffnete. Hierzulande das erste seiner Art, das dritte in Europa. In dieser Zeit, in der die Kindersterblichkeit einen traurigen Höhepunkt erreicht hatte, legte er so den Grundstein für eine moderne gesundheitliche Versorgung des Nachwuchses.

1837 tappte die Medizin bei der Kenntnis des menschlichen Körpers noch ziemlich im Dunkeln, der Aderlass galt als wirkungsvollstes Mittel gegen fast alle Krankheiten. "Besonders interessant ist deshalb, dass im neuen Spital von Anfang an mit Forschung begonnen wurde. Die engagierten Mitarbeiter wollten bereits damals die Kleinsten und Ärmsten der Gesellschaft nicht nur heilen, sondern die Gründe für bestimmte Krankheiten herausfinden", berichtet der aktuelle ärztliche Leiter Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Holter. "Heute kennt man uns vor allem als Zentrum für Kinderonkologie, wir versorgen aber auch akut erkrankte Sprösslinge als Teil des Wiener Spitalsnetzwerkes."