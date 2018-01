Revolutioniert die neue Marke Byton die Autowelt?

Byton - der Name soll für "Bytes on Wheels" stehen - wurde erst vergangenes Jahr gegründet. Bereits 2019 will man auf dem chinesischen Automarkt antreten. Ein sehr ambitionierter Zeitplan für eine quasi aus dem Nichts entstandene Marke, der wohl sogar Tesla-Gründer Elon Musk staunen lassen dürfte. Nun muss der Plan nur noch in die Tat umgesetzt werden. Dass die Chinesen es ernst meinen, zeigt, dass sie stark in Entwicklungskompetenz aus Deutschland investiert haben. Byton-Geschäftsführer ist etwa Carsten Breitfeld, der bei BMW unter anderem das Projekt i8 als Chefentwickler begleitet hat.

Beim Erstlingswerk von Byton handelt es sich um ein auf den ersten Blick recht konventionell gestricktes, 4,85 Meter langes SUV. Es gibt vier seitlich öffnende Einstiegstüren, eine große Heckklappe und vier Sitzplätze. Trotz eines gewöhnlichen Zuschnitts sorgen ein paar progressive Designdetails für ein eigenständiges als auch leicht futuristisches Erscheinungsbild.