Verblüffende Premiere im Champions-League-Finale

Drei Jahre später stand Inter zum bislang letzten Mal im Finale, auch die Mailänder mussten sich mit 0:1 geschlagen geben. Die Trophäe ging damals an Manchester City. Lautaro Martinez, Marcus Thuram und Co. werden in drei Wochen alles daran setzen, einen Ausgang wie jenen vor zwei Jahren zu vermeiden und mit dem vierten Titel der Vereinsgeschichte nach Mailand zurückzukehren.