Polizistin Laura ist „Playmate des Jahres 2025“

Wahl hat „nichts an ihrer Begehrlichkeit verloren“

Die begehrte Bunny-Trophäe wird die 24-jährige am Donnerstagabend im Rahmen des „Playmate des Jahres Award 2025“ entgegennehmen. Im glamourösen Ambiente des Casino Baden-Baden und in Anwesenheit handverlesener prominenter Gäste wird „Playboy“-Chefredakteur Florian Boitin gemeinsam mit Moderatorin Sylvie Meis die 2,2 Kilogramm schwere Bronzestatue an Laura Engelmann übergeben.