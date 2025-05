Tom Cruise: König der Stunts setzt noch eins drauf

Für den letzten Film der Reihe, „The Final Reckoning“ (ab 21. Mai im Kino), hat er eine spektakuläre Unterwasserszene in einem gesunkenen U-Boot für die Fans in petto, wie er auf Instagram berichtete: „Wir haben immer versucht, Filmemachen auf das nächste Level zu heben. In diesem Film haben wir eine Unterwasser-Sequenz gedreht, wie es sie noch nie gegeben hat.“ Außerdem wird er einen Stunt zeigen, in dem er sich an ein Flugzeug klammert. Wir erinnern uns an einzigartige Actionszenen der Vergangenheit.