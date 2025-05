Tickets für die Neuverfilmung von Bambi gewinnen

Senta Berger führt durch den Film

Dass „Bambi – Eine Lebensgeschichte aus dem Walde“ heute als weltbekanntes Naturmärchen gilt, verdanken wir einem Wiener Schriftsteller: Felix Salten, geboren 1869 in Budapest und aufgewachsen in Wien, verfasste den gleichnamigen Roman im Jahr 1923. Inspiriert von Aufenthalten in den österreichischen Alpen, schuf er eine feinfühlige Geschichte über das Leben im Wald, die zu einem internationalen Klassiker wurde. Auch Senta Berger, die als Erzählerin durch den Film führt, verleiht der Produktion eine starke österreichische Stimme. Die gebürtige Wienerin zählt zu den prägendsten Persönlichkeiten der heimischen Film- und Theaterlandschaft und bringt mit ihrer markanten, lebensklugen Tonlage jene emotionale Tiefe mit, die dieser Film verdient.