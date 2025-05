Die Aufteilung von Klima-Strafen „total unfair“

„Warum sollen wir doppelt zahlen?“

Rund 700 Millionen Euro will die rot-grüne Landesregierung in den kommenden Jahren in den Ausbau von Photovoltaik- und Windkraftanlagen investieren – und trotzdem müsste man bei einer Aufteilung nach Einwohnerzahl bis zu 60 Millionen Euro Strafzahlungen leisten.