Fast jede fünfte Frau hat sexuelle Gewalt erlebt

„Sexuelle Gewalt gegen Kinder ist ein weitverbreitetes Menschenrechts- und Gesundheitsproblem und die Welt schafft es eindeutig nicht, ihr ein Ende zu setzen“, sagte die leitende Autorin Emmanuela Gakidou, Professorin am Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) an der University of Washington School of Medicine in Seattle. Die Zahlen seien „zutiefst besorgniserregend und wir benötigen dringend Maßnahmen von allen Ländern, um Gesetze, Richtlinien und die Reaktionsweise von Experten zu verbessern.“