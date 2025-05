Mord an Jenny: Warum ihr Schutz lückenhaft blieb

Auch Riezler betont: „Im Gewaltschutz hat sich in den letzten Jahren viel verbessert. Das Thema häusliche Gewalt ist so präsent wie nie zuvor – und das ist gut so.“ Ihr ist wichtig, dass Betroffene durch den Fall Jenny Z. nicht den Eindruck gewinnen, sie würden keine Hilfe bekommen. „Wir müssen den Menschen klarmachen, dass sie Unterstützung durch Polizei und Opferschutzeinrichtungen erhalten – und dass der Gewaltschutz in den allermeisten Fällen sehr gut funktioniert“, so Riezler. Für Jenny Z. war der Schutz dennoch lückenhaft – mit tödlichen Folgen.