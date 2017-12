Mit Traktor und Pflug ganzen Fußballplatz ruiniert

Was diese Person geritten hat, fragen sich viele in Raning, der Heimat der heuer so erfolgreichen Nationalteamspielerin Sarah Puntigam: Mit seinem Traktor und einem Pflug hintendran fegte ein Unbekannter in der Nacht über den Fußballplatz und hinterließ eine Spur der Verwüstung. Tiefe Furchen verunstalten den Platz, auf dem der USV Union Raning seine Spiele der Gnaser Dorfgemeinschaft absolviert. "Eindeutig ein Vandalenakt. Man kann nicht sagen, wie hoch der Schaden ist. Wir werden den Platz aber in Eigenregie wieder herrichten, immerhin muss er im Jänner wieder bespielbar sein", ist Obmann Alfred Schwarzl bestürzt.

Die Polizei Gnas sucht intensiv nach dem Traktor-Vandalen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe: 059133/6123.

Monika Krisper, Kronen Zeitung