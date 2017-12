Nina Kraft zieht´s von Salzburg nach Wien

Neues Betätigungsfeld für TV-Moderatorin Nina Kraft! Die Paschingerin wechselt vom ORF-Landesstudio Salzburg ins ORF-Zentrum nach Wien. Nach fast genau zwei Jahren Frühstücksfernsehen "Guten Morgen Österreich" heißt für sie ab 2018 im Vorabendprogramm "Daheim in Österreich" (täglich um 17.30 Uhr auf ORF 2).



Große Moderation am 24. Dezember

Zudem freut sich Nina Kraft, die ihre Karriere einst beim oberösterreichischen Privatsender LT1 begann, über ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Wird doch die 32-Jährige eine große Moderation am 24. Dezember haben. In der Spendenshow "Licht ins Dunkel" wird sie österreichweit von 9 bis 11 Uhr moderieren. "Eine große Ehre für mich", so Kraft, die für dieses Ereignis in eine Robe von Lena Hoschek schlüpfen wird.

Andi Schwantner, Kronen Zeitung