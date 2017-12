Ski-Weltcup kehrt nach Hinterstoder zurück

Ende Februar 2020 wird Hinterstoder wieder zum Nabel der Herren-Ski-Weltcupszene. Die Rennen im Jahr 2020 stellen gleichzeitig ein Jubiläum dar, werden Ski-Weltcuprennen in der oberösterreichischen Gemeinde Hinterstoder doch zum zehnten Mal ausgetragen.



Herwig Grabner als neuer Chef

Als neuer Chef des Organisationskomitees wird der bisherige Pressechef der Weltcuprennen Herwig Grabner die Agenden von Gerold Hackl übernehmen. "Wir bedanken uns beim Österreichischen Skiverband und dem Landesskiverband Oberösterreich für die Möglichkeit im Skiwinter 2019/2020 wieder in den Weltcupkalender zurückkehren zu können und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den partnerschaftlichen Institutionen. Auch wenn noch zwei Skisaisonen zwischen dem Weltcupwinter 2019/2020 liegen, laufen unsere ersten Vorbereitungsarbeiten bereits an. Einmal mehr möchten wir ein Skispektakel der Extraklasse in die Region Pyhrn-Priel zaubern und bedanken uns schon jetzt für die großartige Unterstützung dieses Projektes bei unseren Partnern", freuen sich Ok-Chef Grabner und Skiclubobmann Hackl auf die Rückkehr des Ski-Weltcups ins Stodertal.



"Enorme wirtschaftliche Bedeutung"

Ebenfalls erfreut über diese Entscheidung der FIS und des ÖSV zeigt sich Tourismus- und Sportreferent Landeshauptmann-Stv. Dr. Michael Strugl: "Sportgroßveranstaltungen wie die Weltcup-Ski-Rennen sind ein absolutes Highlight, haben einen hohen Werbewert für das Sportland Oberösterreich und eine enorme wirtschaftliche Bedeutung für die Region. Sie bewirken einen breiten Zustrom nationaler und internationaler Gäste, deren Konsumausgaben zu wichtigen ökonomischen Effekten in Hotellerie und Gastronomie, Tankstellen, Handel etc. führen. Das hat sich schon bei den vergangenen Rennen in Hinterstoder im Jahr 2016 gezeigt und wird sicherlich auch wieder beim Herren Super-G und beim Herren Riesentorlauf im Jahr 2020 der Fall sein", unterstreicht LH-Stv. Strugl.

Redaktion, Kronen Zeitung